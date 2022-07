Más panameños se suman a la libre postulación, ya hay seis que aspiran a la presidencia

El abogado Eduardo Quirós y expresidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella presentó, ante el Tribunal Electoral (TE), este martes 5 de julio sus credenciales para postularse como candidato presidencial por la libre postulación en las elecciones de mayo de 2024.

El abogado aseguró que en cuanto a la financiación de su campaña se acogerá a lo que establece el TE referente a donaciones y dijo que buscará a quienes deseen apoyarlo y crean en su propuesta.

Este martes la exdiputada Katleen Levy también dejó ver sus intenciones de postularse a la presidencia de forma independiente, a través de una misiva.

medita candidatizarse a la Presidencia de la República por la libre postulación.

Levy dijo que el 20 de julio tomará y anunciará su decisión al asegurar que dentro del partido panameñista los están asfixiando.

“Las reglas no están claras dentro del Partido Panameñista. Si yo voy a participar de las primarias o me voy a atrever a buscar las firmas por libre postulación, aún no lo sé, todo puede pasar”, expresó en una reunión política.

Según el TE hasta el 4 de julio, 118 personas han presentado sus credenciales para ser reconocidos como precandidatos por libre postulación, de los cuales, con la postulación de Quirós 6 son para presidente, 63 son para representantes de corregimiento, 40 para diputados y 10 para alcalde.