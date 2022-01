Mauricio Valenzuela sobre gastos de movilización: ‘No hay dinero público en este país que no debe ser justificado’

Los excesivos gastos de movilización de alcaldes y representantes, los cuales son de $5 mil han generado revuelo en la sociedad panameña, sobre todo, algunos ciudadanos que piden qaue estos fondos sean fiscalizados.

De acuerdo con Mauricio Valenzuela, miembro del medio digital Foco, expresó que tenemos la responsabilidad de seguir exponiendo los hechos a la ciudadanía, indicando que el Ministerio Público debería iniciar una investigación de oficio.

"No hay dinero público en este país que no debe ser justificado. Tienen que justificar los gastos, y aunque digan que la ley no ordena presentar rendición de gastos de movilización, son fondos públicos", señaló.

Valenzuela hizo alusión a las declaraciones emitidas hace escasos días por el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, quien alegó que no está obligado a sustentar sus gastos de movilización por el monto de $5 mil.

"Lo único que nosotros (Foco) le pedimos es que rinda informe de ese gasto porque son fondos públicos, del Estado. En qué se van esos $5 mil", remarcó.