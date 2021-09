Mayer Mizrachi celebra el cierre del caso Criptext: “se hizo justicia”

“Mayer”, es tendencia desde ayer en Panamá, luego que el joven empresario Mayer Mizrachi publicara en su cuenta de Twitter que el caso Criptext quedó cerrado.

“CASO CERRADO! 6 años luchando contra viento y marea, sudando lágrimas y sangre, encarcelado en colombia y sin poder salir de Panamá y FINALMENTE se hizo justicia. Le ganamos a la manipulación jurídica y la persecución política que inició Varela, Saltarin, Halman y Porcell…”, escribió en la red social junto a la foto del documento que avala el cierre del caso.

Según Mizrachi, el proceso por el cual pasó se trató de “una persecución para joder a mi papá y a su cuñado, Ricardo Martinelli. En 6 años jamás me encontraron una prueba en mi contra y gracias al peritaje de Medicatura Forense del Ministerio Publico se demostró que el software de Criptext sí se entregó, si se utilizó y aún sigue en funcionamiento, que no hubo lesión patrimonial al estado y que por ende no hay delito de peculado. No sé cómo absorber este momento que por 6 años he añorado. No es nada como me lo esperaba puesto que aún tengo OTRO caso de persecución abierto— del mismo tema, un doble enjuiciamiento en la que se me asignan cargos de corrupción y lavado. Aquí tampoco han podido demostrar alguna prueba en mi contra y al contrario he demostrado todas las pruebas de mi inocencia”.

Mizrachi aprovecho el momento en las redes sociales “para pedirles a las autoridades que acaben ya con todo el caso Criptext de una vez por todas y HAGAN JUSTICIA. Que me dejen salir del país y que me hagan justicia. Los únicos que han ganado de esto han sido los abogados, dejemos estas peleas políticas para enfocar los esfuerzos en construir un mejor futuro para Panamá. Termino con decir gracias a mis abogados, a mi familia, mis amigos y mis seguidores por todo su apoyo y gracias a la justicia panameña que actuó con valentía y en DERECHO”.

El empresario panameño fue acusado de haber cometido delitos de peculado por supuestamente no haber instalado la plataforma Criptext para cifrar mensajes telefónicos de los miembros de estamentos de seguridad, por la que se cobraron más de $200 mil dólares.

Se trata del caso en que la empresa Innovative Venture, S.A., representada por Mizrachi, le vendió licencias de uso a la Agencia de Innovación Gubernamental de Panamá, una plataforma de mensajería de texto cifrado (conocida como Criptext) para uso del Estado, del 30 de marzo al 30 de diciembre de 2014.​

La investigación inició tras la denuncia que hizo Irvin Halman, administrador de la AIG, sobre supuestas irregularidades que surgieron por la firma del contrato de la plataforma al no ser instaladas en los estamentos de seguridad del estado.

Además, se le acusaba de incumplimiento de un contrato de mejora y digitalización de los sistemas de comunicación por un monto aproximado de $211,850 dólares.​

El 30 de julio de 2018, la Fiscalía General de Cuentas de Panamá determinó, a través de una investigación que contó con la práctica de peritajes correspondientes, que no existía lesión patrimonial en los contratos celebrados entre la empresa Innovative Venture, S.A. y la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá.