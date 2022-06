Mayer Mizrachi: 'Creo que lo que necesitamos en este país son mejores políticos'

Desde 2018, Mayer Mizrachi asiste al gimnasio municipal Rockero Alcázar, ubicado en Curundú y retomó sus entrenamientos de boxeo en febrero de este año; al ver las malas condiciones del lugar, tomó la iniciativa de cambiar el piso, los focos, entre otras áreas.

Estos trabajos que ha liderado el empresario y emprendedor desde hace algunos meses, han generado un par de reacciones de internautas y ciudadanos, afirmando que Mizrachi está buscando adentrarse a la política, sin embargo, no es así.

Según Mayer, "yo soy independiente, los independientes tienen hasta el 15 de agosto para postularse; yo no tengo ningún plan para postularme para nada".

Añadió que puede tener ambiciones políticas, pero desde la pandemia lleva haciendo apoyos sociales de todo tipo, "esto no viene de ahora, ese es Mayer. A mi criterio, creo que lo que necesitamos en este país son mejores políticos, yo simplemente estoy demostrando que uno no tiene que ser político para ser panameño; uno puede ser panameño y parte de esta sociedad sin ser político".

Aseguró que existen algunos traumas producidos por la clase política, pero "no hay nada más que yo aprecio que mi independencia financiera, mi independencia política y de hacer lo que me dé la gana, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que regirme a estructuras sociopolíticas o de campañas electorales. Yo apoyo cuando a mí me nace".