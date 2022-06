Mayín Correa: 'Yo soy Martinellista; a Rómulo yo no lo conozco, él no ha hecho nada, solo robarse un partido ajeno'

Sin pepitas en la lengua y de forma directa, la diputada Mayín Correa se refirió al veredicto del Tribunal de Honor y Disciplina de Cambio Democrático (CD) que ordenó la expulsión y revocatoria de mandato de 15 diputados disidentes-entre estos-ella, por no seguir la línea de dicho colectivo.

Tajantemente declaró: "Yo no soy subversiva, es claro que yo no lo escondo ni ando escondida por allí; yo soy amiga del licenciado Martinelli y el día que se lance lo voy a apoyar y voy a estar con él, voy a luchar para que vuelva a ser presidente, lo digo mil veces a donde quiera, y se lo digo a Rómulo mismo... Yo soy Martinellista, si a Rómulo yo no lo conozco, lo he visto una vez en siete años".

Correa se preguntó: ¿Por qué apoyar a Rómulo? ¿Qué ha hecho Rómulo?, lo que ella misma responde: "nada, robarse un partido ajeno".

Expresó que los tienen tildado de "traidores" y "subversivos", sin embargo, la diputada asevera que no tienen partido prácticamente y reconoció que los 15 disidentes quieren unirse a apoyar a Martinelli en su colectivo Realizando Metas.

En lo legal

La también excalcadesa capitalina, comentó que a ellos (los 15 diputados) no se le permitió en ningún momento presentar pruebas para defenderse y el Tribunal de Honor y Disciplina de CD se las rechazó.

"Están actuando en contra de la Constitución. Con esta decisión de Cambio Democrático se está dando un sinnúmero de violaciones a la ley, es totalmente ilegal. El artículo 154 de la Constitución dice que los diputados no pueden ser judicializados por nuestro voto o posición dentro del pleno, y dice otro artículo que cuando hay contraposición entre lo que dice la Constitución y las Leyes, hay un artículo en el Código Procesal que se refiere entonces a la Constitución, porque la Constitución está sobre las Leyes, y Cambio Democrático no sabe eso", explicó.

Precisó que los están juzgando por dos casos a la vez, "tú no puedes llevar a cabo o realizar procesos, dos causas a la vez; tienes que procesar o acusar por una causa y después por la otra, no a la vez".

Afirmó que este proceso que se ha llevado por parte de Cambio Democrático es una cadena de ilegalidades, de violaciones a la Constitución, a las Leyes, y del Código Electoral.

"Esto es político y yo tengo experiencia en ser juzgada políticamente, usar las leyes para molestarte políticamente. Esto para mí es apolítico porque yo no veo a ningún partido votando a sus miembros que le llevan los votos", remarcó Correa.