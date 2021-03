Mayra Silvera es obligada a renunciar a su cargo en SENNIAF

La directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Mayra Inés Silvera, confirmó su salida del cargo en declaraciones a Radio Panamá.

Desde temprano se conoció sobre su supuesta renuncia, la cual confirmó esta tarde en el programa La Ventana.

"Ayer [miércoles] recibí una llamada de la Presidencia de la República...me sorprendí porque fui recibida y se me presenta una carta de renuncia ya redactada", dijo Silvera en exclusiva a Radio Panamá.

De acuerdo a lo narrado por Mayra Silvera, cuando se dirigía hacia una reunión en la Asamblea Nacional, fue llamada para atender una citación urgente en la Presidencia y la recibieron con la carta. Agregó que el 25 de febrero presentó una carta de renuncia pero no se la aceptaron.

"Presenté mi renuncia el jueves 25 de febrero. Fui a la Presidencia y no me la recibieron. Yo de verdad no me sentía con apoyo y lo manifiesto en la carta", dijo Silvera a Radio Panamá.

Para la ex directora de la SENNIAF, su salida es la respuesta a la presentación de un informe que hizo el lunes durante la sesión de la Junta Directiva, con una serie de hallazgos y la solicitud de auditorías.

"El día lunes 1 de marzo se hizo una reunión de la junta directiva y les presento una serie de hallazgos y propuestas. Lo comunicamos oportunamente a la Junta Directiva y solicité las auditorías correspondientes. La verdad que lo que me hicieron ayer [miércoles] es el resultado de las auditorías", afirmó la ex funcionaria.

Silvera dijo sentirse traicionada, humillada y utilizada. "Me siento muy mal como profesional porque yo tengo una carrera. Soy una profesional del Derecho y esto como ser humano me hacer sentir muy mal", puntualizó en sus declaraciones a este medio.

Sobre la situación de las denuncias por los abusos en albergues, la ex directora Mayra Silvera aseguró que no asumirá ninguna responsabilidad por las acciones culposas o dolosas de quienes le antecedieron en el cargo.