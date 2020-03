Meduca recomienda no enviar a niños con síntomas de resfriado a las escuelas

Las autoridades del Ministerio de Educación se han preparado con enlaces capacitados en todas sus regionales, incluidos docentes y estudiantes sobre las medidas que se deben adoptar en medio de casos por coronavirus que comienzan a llegar a países de la región.

La directora nacional de Educación Especial del Meduca, Kiria Kant, puntualizó que se ha hecho un engranaje con el Ministerio de Salud, que es el medio autorizado para dar información sobre la situación.

La funcionario dijo en entrevista durante el noticiero Panamá Hoy que, se ha recomendado a los padres de familia que si sus hijos tienen algun síntoma de resfriado es mejor que no los envíen a clases.

"Estamos en un cambio de temporada de clima y es mejor que ese niño no esté expuesto en el aula de clase, no porque tenga coronavirus sino para no alarmar a los otros compañeros y padres de familia...pedimos a los padres de familia que por favor si su niño tiene alguna condición o algún síntoma llévelo al hospital más cercano, déjelo en reposo y que tome mucho líquido", dijo la profesora Kiria Kant, del Meduca.

Agregó que se ha dado la instrucción para que todos los colegios tengan jabón dentro de los baños y que desde el primer día de clases, todas las maestras incitaban positivamente a los niños sobre el lavado de manos constantemente, el uso de pañuelos desechables, de taparse la boca y evitar el saludo con besos o con la mano.

"Pese a que no tenemos ningún caso de pacientes con coronavirus en Panamá, en este momento se están tomando todas las precauciones debidas , se está dando gel alcoholado en todo el país y se está dando la indicación de redoblar los esfuerzos con el mantenimiento y la limpieza en todas las escuelas", señaló la funcionaria en Radio Panamá.

Escuche la entrevista completa....