Meilán: "contrato con PPC debe renegociarse antes de prorrogarlo"

El abogado Pedro Meilán puntualizó en Radio Panamá que el contrato ley entre el Estado y Panamá Ports Company ha sido re renegociado en varias ocasiones y que lo mismo debe realizarse antes de considerar la renovación automática a la que hace referencia el acuerdo.

"Yo no estoy en contra de que el contrato no se renueve. En lo que estoy en contra es que no nos sentemos a renegociar lo que ellos mismos han renegociado en tres Gobiernos distintos", resaltó el abogado.

Meilán señala que el contrato con PPC debe ser renegociado de tal forma que sea conveniente para Panamá.

Para el abogado Pedro Meilán no hay claridad sobre los montos pagados en anualidades al Estado.

"No sabemos si de 1997 al 2004 se pagaron los montos correspondientes porque los estados financieros no lo dicen", dijo en declaraciones a Radio Panamá.

Agrega que es necesario conocer cuánto se ha pagado en subcontrataciones y si Panamá Ports Company hizo las inversiones en el tiempo que establecía el contrato. "Quiero saber si eran inversionistas por qué se dieron la vuelta y lo que hicieron fue financiar", acotó Meilán en el noticiero Panamá Hoy.

Sergio Rivera con la redacción