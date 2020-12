Mercado de Mariscos abierto al público para festividades de fin de año

Las instalaciones del Mercado de Marisco han continuado sus operaciones desde el mes de marzo, siguiendo todas las normas de bioseguridad para salvaguardar la salud de todas las personas, informó el administrador Ricardo Améstica, en Radio Panamá.

Améstica añadió que el área de restaurantes ha estado abierta al público desde el 28 de marzo, y cuenta con 29 puestos para visitar. El funcionamiento durante el mes de diciembre, será con horario de 5:00 A.M. a 5:00 P.M., para el área minorista; de 5:00 A.M. a 12:00 P.M para el área de mayoristas, y de 10:00 A.M. a 9:00 P.M. para restaurantes.

Se le recuerda al público que no se permitirá entrar con menores de edad, y que deben llevar zapatos cerrados, como parte de las medidas de bioseguridad requeridas para el ingreso a las instalaciones.