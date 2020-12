Mercado de Mariscos anuncia horarios de atención durante cuarentena total

El Mercado de Mariscos tendrá adecuaciones en sus horarios de atención al público durante los días de movilidad restringida.

El área de compras para minoristas mantendrá un horario de 5:00 A.M. a 5:00 P.M., el área mayorista de 5:00 A.M a 12:00 M.D. y el área de restaurantes estará abierta de 8:00 A.M. a 5:00 P.M., estos horarios se establecen de modo de que se cumplan con las medidas de bioseguridad y el toque de queda.

Ricardo Améstica, administrador del Mercado de Marisco, informó que los productos a la venta son traídos de la zona del muelle, para que se mantengan frescos para los consumidores al momento de comprarlos. Añadió que las instalaciones mantienen las normas establecidas de 2 metros de distancia, uso de mascarillas al ingreso del lugar y se recomienda el uso de zapatos cerrados para salvaguardar la salud de los usuarios.