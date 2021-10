Mesa Ciudadana convoca a protesta para exigir veto presidencial de reformas electorales y se reformulen los artículos

Luis Pinedo, miembro de la Mesa Ciudadana, quienes saldrán a protestar este miércoles a las 4:00 p.m. iniciando en el Parque Porras, indicó que han tratado de crear un puente entre gremios sociales que históricamente están divididos en este país porque las reformas electorales no es solamente pensar que se cambió la regla del juego para dentro de 2024.

“Las reglas en las reformas cambian la democracia por completo, no darse cuenta de que los malos políticos quieren quedarse en el poder a toda costa nos pone en riesgo a todos”, mencionó.

Pinedo confía que con esta manifestación pacífica se cree la presión necesaria para que los cambios sean reales.

Aseguró que muchos diputados pueden estar apostando a que esta marcha se dé, “porque cuando haces un veto total nos quedamos con el sistema electoral anterior que también es imperfecto y tiene falencias de inequidad entre independientes y partidos, fuero electoral, paridad. Ellos pueden estar apostando, inclusive que la marcha sea positiva para que el presidente haga un veto total y nos quedemos con el mismo sistema”.

Recalcó que lo que piden con estas acciones es el veto presidencial total y que se reformulen los artículos y sean discutidos los cambios que no son negociables.

Agregó que no sea este el llamado a un diálogo inerte, de mesas muertas y de cansar al ciudadano para que luego no pase nada. “Hay que presionar para que estos cambios se den”, dijo.

Precisó que la participación ciudadana es fundamental porque es un derecho de todos. “Si no se participa en este tipo de protestas justas quedamos como ‘zoombies’ políticos y sociales; necesitamos estar presente en la toma de decisiones de este país, si no quedamos en mano de 71 personas que nos golean a las 12 de la noche cuando hay un juego de fútbol y nos enteramos cinco años después cuando no hay democracia”, concluyó Pinedo.