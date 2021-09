Representante de Conep dice que mesa del Diálogo Nacional por la CSS no ha sido abordada de forma adecuada

Arnulfo Domínguez, miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y participante de la mesa del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (CSS), mencionó que la forma en que se está abordando los lineamientos no son los apropiados. “A mi parecer, como lo es la seguridad social, no lo estamos abordando de la forma adecuada. Esta es una situación que se resuelve matemáticamente”, añadió.

Dicho diálogo “es una situación del país y no de gremios ni de opiniones independientes”, consideró Domínguez. Al mismo tiempo, indicó que este debe ser un compendio de ideas y de balance de lo que tenemos y hacia dónde queremos ir.

El miembro de Conep, reflexiona sobre situaciones que se han suscitado a través del tiempo, manifestando que la “población adulta vive más años, hay menos nacimientos y se ha invertido la pirámide, antes había más personas trabajando y menos jubilados, hoy día es lo contrario, ahora hay más jubilados y personas por jubilarse que personas trabajando. Lo más grave es que hay menos personas que prefieren entrar al sistema formal y van a la informalidad, las oportunidades de aumentar las personas que coticen son cada día menor”.

Otro de los puntos tocados fueron las paramétricas, agregando que no se debieron condicionar. “Todo el mundo se para bajo el principio que quieren jubilarse, pero no quiero ningún sacrificio. La seguridad social es el pilar fundamental de cualquier sociedad y si no lo resolvemos pronto vamos a tener situaciones muy difíciles”, acotó.

Estas sesiones de las cuatro comisiones temáticas del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (DNC), deben entregar sus informes finales el 30 de septiembre.

La entrega estaba pactada para el mes pasado y esta extensión, según la CSS, es para que las comisiones puedan sacar un producto que permita mejorar tanto las finanzas como la atención de los programas que administra la institución.

En abril se iniciaron las primeras sesiones que traería a colación las diferentes propuestas por parte de los trabajadores, gremios magisteriales, profesionales de la salud, jubilados, ministerios, partidos políticos y representantes de las mujeres.