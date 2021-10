Miembro del Consorcio Internacional de Periodistas revela que hay cerca de 100 paraísos fiscales alrededor del mundo

La periodista Sol Lauria, quien es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que realizó la exhaustiva investigación sobre los “Pandora Papers”, contó la mañana de este martes que hay cerca de 100 paraísos fiscales alrededor del mundo, jurisdicciones “offshore” o refugios fiscales.

Detalló que la mayoría de las potencias tienen un paraíso fiscal como, por ejemplo, Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Europa, entre otras.

Lauria, quien formó parte de las investigaciones de los “Panama Papers” y “Pandora Papers”, explicó un poco sobre el trabajo trasbastidor de estas publicaciones, mencionando que, en cada investigación, el consorcio recibe información de fuentes determinadas y las personas que brindan información hoy corren muchísimos riesgos por estar revelando información muy complicada de muchos países del mundo que son “menos simpáticos que Panamá, o sea que la respuesta puede estar más violenta físicamente poniendo en riesgo su vida”.

Manifestó que muchos de sus colegas se contactan con seguridad, GPS, encriptados para poder proteger la información sobre la que se está trabajando y cuidan a las fuentes que pueden estar expuestas a perder la vida.

Afirmó que la mayoría de los problemas del mundo son trasnacionales. “Una empresa no opera solamente en un país”, expresó.

Se refirió a los “Pandora Papers” alegando que en Panamá no impactó tanto como los “Panama Papers”. “Creo que impactó menos porque incluso, antes de los ‘Pandora Papers’ como Martinelli había publicado el cuestionario que le había enviado ICIJ y había una firma local ‘Alcogal’, mucha gente pensó que iba a ser peor como ‘Panama Papers’ y que Panamá iba a ser el protagonista y las redes sociales antes de la publicación todo el mundo decía que se venía un nuevo ataque a Panamá y cuando salió ‘Pandora Papers’ la gente se preguntaba: ‘¿ahora qué decimos?’”, recalcó la periodista.

No desmerita que la investigación arrojada hace algunos domingos no haya tenido su impacto, es más, asevera que ya está teniendo repercusiones y la gente a nivel mundial comprende de qué se trata. “Con ‘Panama Papers’ no se tenía tanta conciencia generalizada de qué se trataba lavar dinero o evadir dinero”, puntualizó.

La comunicadora acotó que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es como si fuese un club de periodistas investigativos y solo se entra por invitación del mismo consorcio, pues buscan aliados para tener una cobertura geográfica mundial más amplia.

Actualmente ICIJ está conformado por alrededor de 280 periodistas a nivel mundial en calidad de miembros permanentes.