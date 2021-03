Ministerio de Salud anuncia cambio del protocolo para personas que ingresen al país

Celia Douglas



El Ministro de Salud Luis Francisco Sucre detalló que estarán cambiando el protocolo para el ingreso de personas al país, no solamente en el Aeropuerto de Tocumen sino también en los puertos y en la frontera con Costa Rica.



Añadió, que existen cuatro países que se les deben prestar atención por la distribución de nuevas cepas, pero la persona que haya recibido la vacuna contra el Covid-19 y quiera ingresar al territorio nacional, no necesitará hisoparse.



Por otro lado, el Gobierno de Panamá aprobó 11.8 millones de dólares para la adquisición de 1,121,900 dosis de la vacuna de AstraZeneca, autorizada mediante el mecanismo Covax.



Sucre, ha explicado que ante los posibles efectos adversos las organizaciones norteamericanas aún no tienen suficientes elementos para decir que los sucesos que se han dado son por la vacuna.



A finales de marzo o principios de abril llegarán las dosis de la vacuna AstraZeneca, de acuerdo con el compromiso de entrega con el país por medio de la estrategia bilateral Covax.

Detalles del informe con Josué Villao