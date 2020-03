Ministra de Educación revela varios escenarios para retomar las clases

Hace tres semanas el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de clases en el territorio nacional por la emergencia sanitaria a causa del Covid 19. En Radio Panamá La Ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos enumeró tres posibles escenarios para retomar las clases, decisión que se tomaría después de semana santa.

En cuanto a los colegios particulares señaló que según una encuesta preliminar solo el 15% cumple con el proceso de aprendizaje o interacción entre el docente y estudiante. Por ejemplo la plataforma Mereb no cumple con esa función.

Radio Panamá contactó al profesor Félix Cuevas Presidente de la Asociación de Colegios Particulares de Panamá y señaló en cuanto al calendario escolar que se tendrá que tomar en cuenta que ese 15% no ha parado el proceso de enseñanza aprendizaje, por otro lado dijo que no tiene reportes que el resto de estos centros privados este cobrando la mensualidad es decir los colegios que no cuentan con la plataforma adecuada.

Al respecto conversamos con el administrador de la ACODECO Jorge Quintero y explicó que una vez el MEDUCA se pronuncie por cada situación de los colegios particulares si cumplen parcial, total o nulo la ACODECO entraría a verificar porque el servicio que no se presta no se puede pagar completamente. sin embargo llamó a las asociaciones de padres de familia y directores de colegios a ponerse de acuerdo ante esta situación nueva para todos.

Pero, cuando se tendrá la lista total de colegios particulares que cumplen y que no cumplen.

Cómo se podrían reunir los padres de familia con los directivos de estos colegios para llegar a un acuerdo si hay que respetar la cuarentena total.

Detalles del informe con Laritza De León