Ministra de Educación se reunirá con docentes de áreas de difícil acceso el próximo 3 de mayo

Frente a las protestas realizadas por la Asociación de Educadores Chiricanos (Aechi), ante la preocupación por problemas en las escuelas de áreas de difícil acceso, la ministra de educación, Maruja Gorday de Villalobos, aseguró que ya se comunicaron con el profesor Juan de Dios Camaño el secretario general de esta agrupación para pactar una reunión.

Gorday de Villalobos explicó que previamente los docentes se habían acercado para solicitar una cita, pero no pudo ser programada; sin embargo, recordó que a través del Ministerio Educación, de los viceministro y de todo el despacho en conjunto con los directores regionales están atendiendo la mayor cantidad de gremios, grupos de padres de familia organizados y no organizados sabiendo que el proceso de reinserción a las escuelas no ha sido fácil.

“Tenemos una situación con las escuelas de las comarcas que es la protesta de Aechi y tenemos que mejorar la comunicación a través de algunos puntos focales de la comarca; nosotros nos comunicamos con ellos el sábado antes de la protesta y acordamos que nos íbamos a reunir el martes 3 de mayo y estamos ya preparando la agenda”, dijo.

Dijo que todo esto es parte de ese proceso del retorno a clase y que este año a través del programa Conescuelas lograron arrancar el año lectivo el pasado 7 de marzo con más del 80% de los centros educativos operativos, dijo que a la fecha cuentan con el 98.3% de los centros educativos en modalidad presencial y con las condiciones básicas.

“Ayer nos informaron que hay una escuela en la que se deben tomar medidas de seguridad serias por la lluvia. Y seguimos en eso, pues es parte del proceso del retorno escolar”, precisó.

Fernando de Lesseps

Por otro lado la ministra se refirió a la situación que enfrenta la comunidad educativa del Instituto Profesional y Técnico Fernando de Lesseps, donde estudiantes, padres de familia y docentes han mantenido protestas para exigir la reactivación del proyecto de ampliación y rehabilitación del plantel.

Gorday dijo que el viernes se reunieron con los supervisores del área y se acordó habilitar 10 aulas temporales para que los estudiantes reciban clases.

“Es importante saber que (el IPT Fernando de Lesseps) es un proyecto que quedó abandonado y que nos ha tocado recuperar. Quisiéramos que fuera en un abrir y cerrar de ojos pero estamos en ese proceso; además que la escuela tiene una asignación de Fece importante”, dijo.

En cuanto al pago que se les adeuda a los docentes explicó que hace quince días, en la comisión de presupuesto, fue aprobado un traslado de partida para garantizar el pago mensual de 4,224 posiciones de docentes y esto ya fue aprobado por la Contraloría.

“Un grupo significativo va a estar cobrando la primera quincena de mayo y los pocos que quedan en la segunda, pero ya hemos dado la información así que hemos avanzado en eso”, puntualizó .