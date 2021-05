Ministra del Mides comparece ante miembros del plenario del diálogo por la CSS

Celia Douglas

Durante su comparecencia ante la mesa plenaria del diálogo por la Caja de Seguro Social, la ministra de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, se hizo eco de un incremento en el número de personas pobres a nivel mundial y que en el caso de Panamá debe servir para fortalecer los programas para la atención de comunidades en mayor vulnerabilidad.





Señaló que es necesario fortalecer las intervenciones de protección social para impactar a todos los grupos etarios pero hizo énfasis en una realidad de la que Panamá no escaparía: un aumento en la logevidad media durante las próximas décadas.





En la actualidad más de 125 mil adultos mayores son beneficiarios del programa 120 a los 65 y de acuerdo a datos del Mides, 117 mil 723 no reciben ningún tipo de pensión.



En cuanto a la situación de los jóvenes entre 15 y 29 años, las últimas cifras a las que hizo referencia la ministra María Inés Castillo hablan de casi 120 mil que no trabajan y tampoco estudian.





La informalidad es un tema al que se le debe prestar mayor atención indicó Castillo quien además aseguró que en medio de la pandemia los sectores más impactados económicamente han sido aquellos con un alto nivel de participación de mujeres.

Detalles del informe con Sergio Rivera