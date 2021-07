Ministro de Salud anuncia flexibilización en medidas de restricción para Panamá Metro, Veraguas, Chiriquí y Colón

El Ministro de Salud Luis Francisco Sucre, anunció que a partir del próximo lunes 26 de julio serán flexibilizadas las medidas de restricción para la región de Panamá, Veraguas, Chiriquí y Colón.

En los distritos de Soná, La Mesa y Santiago se levantará la cuarentena total los domingos días, pero aún se mantendrá el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

En tanto para la provincia de Chiriquí el toque de queda en el distrito de Alanje quedará de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., en el resto de la provincia se mantiene el toque de queda de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

El ministro Luis Sucre informó que para Colón en el distrito de Donoso el toque de queda pasa de 12:00 a.m. a 4:00 a.m., y para el resto de los distritos se mantienen las medidas ya establecidas.

En la región de Panamá Metro el toque de queda regirá desde las 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de comercios a las 11:00 p.m.

