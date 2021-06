Ministro de Salud interpone denuncia tras vacunación clandestina en Coco del Mar

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables por una jornada de vacunación no autorizada en el exclusivo sector de Coco del Mar.

En una investigación del diario La Prensa se pudo comprobar que este lunes varias personas llegaron a un edificio del sector para recibir supuestas vacunas de la marca Pfizer. Las autoridades de salud anunciaron que esperan que se llegue hasta las ultimas consecuencias a fin de determinar responsabilidades y aplicar las sanciones que corresponden.

Durante su comparecencia a la Procuraduría General de la Nación, el ministro Luis Francisco Sucre dijo que se busca una investigación a la mayor brevedad posible con el objetivo de dar con respuestas sobre la realidad de los hechos que ocurrieron y quiénes son los responsables.

Sucre mencionó que el Presidente de la República está sumamente indignado por esta situación. Enfatizó que el Gobierno nacional realiza esfuerzos para tratar de salvar vidas en medio de la pandemia y que es una irresponsabilidad que en medio de todo se estén dando este tipo de situaciones como las de Coco del Mar.

El titular del Minsa dice no reconocer a ninguna de las personas mencionadas y cuyas fotografías fueron publicadas por el diario La Prensa. “De haber funcionarios involucrados, primero que todo, están destituidos, pero segundo, hay que ver cuál es la pena que le corresponde y es lo que diga el Ministerio Público y el juicio que corresponda”, puntualizó.

De acuerdo con el Ministro de Salud no existen empresas autorizadas para vacunar ni ingresar vacunas contra el COVID-19 a Panamá. “El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas no ha recibido documentación para darle permiso a ninguna empresa privada que traiga vacuna, así que aquí no hay ninguna empresa que tenga permiso ahora mismo”, afirmó el funcionario a su salida del Ministerio Público.

“Hay posibilidades de que las vacunas no sean reales. En otros países han estado llenando algunos frasquitos y han estado inyectando supuestas sustancias, pero no sabemos a qué nos estamos enfrentando…esto es tan peligroso que inclusive no sabemos qué es lo que se estaba inyectando”, dijo Sucre a los periodistas.

El Ministro de Salud pidió a la población no arriesgarse a acudir a ningún tipo de vacunación que no haya sido autorizada por el Ministerio de Salud.

El procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, dijo que esta es una información que tiene consternada a la sociedad y que la denuncia ha sido remitida a la fiscalía correspondientes para que inmediatamente se dé paso a las diligencias que permitan llegar a la verdad de los hechos.

No se descarta que se trate de alguna organización dedicada a este tipo de situaciones, sin embargo, el procurador Caraballo señaló que serán las investigaciones las que permitan conocer si se trata de algún grupo particular, si es una red de funcionario o no.

Detalles del nota con Sergio Rivera