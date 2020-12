Ministro de Salud no descarta tomar más restricciones si la población no colabora

El ministro de Salud Luis Francisco Sucre, señaló en Radio Panamá, que los científicos recomendaban el regreso a la cuarentena total en el país, pero que hubo que poner en la balanza la economía y el resto de los sectores y tomar una decisión mediadora.

Sucre recalcó que si la población no se cuida, no va a quedar otra opción que aumentar aun mas las restricciones, ya que no se puede permitir que colapsen los hospitales y el personal sanitario.

Sobre las medidas anunciadas, el titular de Salud afirmó que se liberó hasta las 7 de la noche el 25 de diciembre para que los niños puedan salir a recrearse, y los adultos hacer compras que les falten. Además exhortó a la población a no salir el 1 de enero y realizar autocuarentenas.

Al ser consultado por la contratación de médicos extranjeros, Sucre recalcó que vendrán a apoyar al personal nacional, y que el aumento de personal y de camas, no quiere decir que la población pueda tomar mayores riesgos.

