Ministro de Seguridad confirma recaptura de ciudadano israelí requerido por la justicia panameña

El ciudadano israelí Shy Dahan fue recapturado en la República de Ecuador, luego de mantenerse 2 años prófugo de la justicia panameña, la información se dio a conocer este jueves por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino.

Según Pino esta persona también tiene casos pendientes en Ecuador y por esta fuga se investigaron a miembros del sistema penal, carcelario y uniformados por complicidad.

En medio de estas declaraciones mandó un mensaje claro a todos los uniformados, "el país necesita de buenos hombres, donde usted cruce la línea, no hay vuelta atrás y como ministro no permitiré asuntos como este, el Estado está para hacer patria no para actos ilegales".

Por otro lado el titular de Seguridad manifestó que los puntos de control sanitarios se mantendrán para evitar la propagación del virus, ya que son puntos clave en donde se han retornado a personas sin argumentos para pasar, al igual que se han detectado a personas con fiebre.

Pide a la ciudadanía ser responsable y apoyar la labor que día a día realizan los uniformados que se mantienen en las calles tomando la temperatura y verificando el cumplimiento de las normas.

Detalles del informe con Manuel Espinosa