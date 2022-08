Ministro Pino afirma que nunca se le ha prohibido tener tatuaje a una persona que desee ingresar a la fuerza pública Pino explicó que la persona que quiere ingresar a la fuerza pública y tenga un tatuaje nunca se le ha prohibido, "lo único que se le ha pedido es que se quite su tatuaje y entre a la fuerza pública, es decir, no ha sido un impedimento para no entrar".

Juan Manuel Pino, ministro de Seguridad Pública. Foto: Yisell Arévalo