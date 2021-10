Ministro Sucre dice que no hay necesidad de una marcha cuando el Minsa se ha venido reuniendo con las enfermeras

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre se refirió a la marcha que tienen contemplada la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep) para la tarde de este miércoles, quienes exigen al Ejecutivo el pago de los turnos y vigencia expirada.

“Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, sin embargo, nuestra opinión como Ministerio de Salud es que ni siquiera había necesidad de una marcha porque nosotros venimos reuniéndonos con la Asociación de Enfermeras de manera constante y los pagos se están realizando”, señaló Sucre.

Indicó que a las enfermeras, al igual que al resto de los gremios, este Gobierno le ha venido haciendo frente a compromisos de administraciones pasadas en materia de vigencia expirada. “Se le debía plata de 2014 y actualmente solo se le debe la vigencia de 2019, eso significa que este Gobierno este año, logró recortar la brecha de deuda que se tenía no solo con las enfermeras, estamos tratando de cumplirle a todos los gremios y se ha pagado más de $10 millones en materia de vigencias expiradas, también le hemos hecho frente a las especialidades y maestrías que tienen todos los profesionales de salud, incluyendo las enfermeras”, precisó.

Reiteró que no le ve razón a esta marcha “pidiendo que se les pague si se les está pagando de a poco, pero lo que no se pagó en dos gobiernos anteriores en 10 años anteriores, no podemos pagarlo nosotros en un solo año”.

El titular del Minsa enfatizó que se debe ser consecuente con la realidad actual que atraviesa el país y el mundo entero. “Si no la estuviéramos atendiendo o no estuviéramos en conversaciones o no se les explicara cómo anda la cosa, yo no entiendo”, concluyó.

El gremio de enfermeras saldrá a marchar a las 4:00 p.m. de este miércoles hacia la Presidencia de la República y esperan ser atendidas por alguna autoridad del Ejecutivo; de no recibir respuesta, no descartan irse a paro de labores.