MINSA autoriza reinicio de proyectos de construcción en terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen

El Ministerio de Salud mediante Resolución No. 654 del 20 de julio del 2020, autorizó la reactivación de obras y proyectos de construcción en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A.



La Resolución que lleva la firma del ministro de salud, Luis Francisco Sucre, da visto bueno al reinicio del proyecto de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen, correspondiente al contrato No. 038/12, en el cual sólo permitirán 100 trabajadores. La Construcción de la Fase I de Estacionamientos de la Terminal 2 y el Estudio y Construcción de la Fase II de estacionamientos de la Terminal 2, en la que participarán 60 trabajadores para ambas fases.



Se advierte a los contratistas que deberán desarrollar única y exclusivamente estos proyectos y para ello, los trabajadores activos deben residir en las áreas aledañas al proyecto o en la provincia. De requerir trabajadores de otras áreas deberán contar con una prueba de Antígenos o PCR, previo al inicio de labores y no podrá salir hasta su culminación.



Adicional los contratistas deberán cumplir con los lineamientos para el retorno a la normalidad de las empresas post-covid-19 en Panamá contenidas en la resolución No. 405 de 11 de mayo de 2020, entre los cuales se encuentra la conformación de un Comité Especial de Salud e Higiene para la prevención y atención del coronavirus y el distanciamiento obligatorio de los trabajadores según la actividad laboral.



Las autoridades sanitarias suspendieron las obras de construcción en el territorio panameño desde el 26 de marzo de 2020 a través del Decreto Ejecutivo 506, debido a la emergencia del COVID-19.