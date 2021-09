Minsa elimina toque de queda en varias provincias y distritos, a partir del lunes 27

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció hoy, en conferencia de prensa, nuevas medidas a partir del lunes, 27 de septiembre.

El ministro, Luis Francisco Sucre, destacó que esta medida está basada en la disminución de casos activos, defunciones y el índice de positividad.

A partir del próximo lunes, se levanta el toque de queda en las provincias de Veraguas, Herrera, Coclé, Los Santos, al igual que en el distrito de San Miguelito, y las regiones de Panamá Norte y Panamá Metro.

También se levanta el toque de queda en el distrito de Capira en la provincia de Panamá Oeste, y en el distrito de Chagres en la provincia de Colón.

Se mantienen las medidas ya establecidas en los demás distritos de las provincias de Panamá Oeste, Chiriquí, Colón, y la región de Panamá Este.

El toque de queda se mantiene de lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. y el cierre de los comercios será a las 12 medianoche, en los lugares donde no se ha levantado la restricción de movilidad.

Ligas de barrio y balnearios serán reabiertos

Con el propósito de reactivar la economía del país, Sucre indicó que que a partir del próximo lunes se permitirá a las personas que asistan a cines y teatros, compartir junto a su burbuja familiar con una silla de espacio entre uno y otro grupo de familias.

Además, se permitirán las siguientes actividades:

El uso de canchas para ligas de barrio, siempre y cuando se respeten las medidas de bioseguridad.

Los balnearios, ríos y playas quedarán abiertos y se permitirá el consumo moderado de bebidas alcohólicas.

La asistencia a bares y discotecas bajo estricto cumplimiento de los aforos definidos para este fin, es decir, el 80% para los vacunados con esquema completo y el 50% para público en general.

“Hemos sostenido sendos encuentros con representantes de bares y discotecas, con quienes mantenemos una comunicación estrecha con el único propósito de lograr una apertura que respete las normas de bioseguridad y que nos ayuden a protegernos, por ejemplo, no se podrá permanecer en las barras, los meseros deberán tener mascarillas y careta facial y todos los asistentes deberán permanecer con sus mascarillas”, expresó el titular de esta cartera.

Según el ministro del Minsa, se mantendrá una vigilancia férrea y estarán atentos al cumplimiento de las medidas de bioseguridad tanto de empresarios como de usuarios y clientes.

El jefe de la cartera sanitaria exhortó a la población a mantener el uso de la mascarilla, gel alcoholado, pantalla facial en el transporte de pasajeros, el lavado de manos, distanciamiento físico y el uso de alcohol.