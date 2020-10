MINSA reporta 558 casos positivos y 11 nuevas defunciones

Las autoridades del Ministerio de Salud en su informe epidemiológico para este martes 20 de octubre, reporta que en Panamá se contabilizan 102,028 pacientes recuperados, 558 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 125,739.

A la fecha se han registrado 11 nuevas defunciones, que totalizan 2,585 acumuladas y una letalidad del 2.1 %.

En aislamiento domiciliario se reportan 19,926 personas, de los cuales y 483 en hoteles. Los hospitalizados suman 717 y de ellos 604 se encuentran en sala y 113 en UCI.

El ministro de salud, Luis Francisco Sucre, anunció que se levanta cuarentena total de los domingos a partir del 25 de octubre.

Además se permitirá el uso de playas desde este sábado 24 de octubre de 5.00 am hasta las 4.00 pm dentro de la burbuja familiar la cual no debe sobrepasar las 7 personas, recalcando que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas.