Minsa reporta incremento de casos de Covid-19 en Chiriquí

El reforzamiento en los operativos ejecutados por el Centro de Operaciones y Control de Trazabilidad Comunitaria (Cocytc), el trabajo interdisciplinario e interinstitucional, así como patrullajes organizados para verificar que se cumplan las normas de bioseguridad y el trabajo en conjunto con las autoridades, empresarios y comerciantes, serán elementos básicos para continuar en la lucha contra la COVID-19 y cortar la cadena de contagios en Chiriquí.



Tras una reunión de trabajo donde se analizó de cerca la situación de la región, el titular de Salud, Luis Francisco Sucre concluyó que las acciones han sido positivas, pero actualmente hay cuatro distritos que mostraban una tendencia a la disminución; sin embargo, en los últimos días han reportado incremento de casos, de forma sostenida.

“David, Bugaba, Dolega y Barú, son puntos donde reconocemos mayor movimiento comercial, por lo que vamos a redoblar esfuerzos con nuestros equipos a través de diversas estrategias, pero también instamos a la población a no bajar la guardia, reforzar las medidas de bioseguridad y evitar aglomeraciones”, acotó Sucre.



La autoridad sanitaria explicó que se efectuarán constantes recorridos principalmente en horas nocturnas en el área comercial, en conjunto con miembros de la empresa privada quienes también han asumido el compromiso de apoyar en el cumplimiento de las normas, “el aumento ha sido leve, pero es gradual y constante, lo que enciende la luz amarilla que nos indica una alerta”.



Sucre agregó que no se puede pasar por alto que el vecino país Costa Rica ha reportado aumento de casos, incluso se ha iniciado la zafra de café que trae consigo la migración de mano de obra indígena, razón que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica que se mantiene en el cordón fronterizo, ya que está es una zona muy amplia y permeable”

Recordó que la reactivación económica no sólo depende de una institución, se trata de un tema multifactorial donde interviene el trabajo mancomunado de las entidades involucradas, el comportamiento social, el apoyo empresarial y sobre todo optar por la mejor medida contra el virus, la vacuna.