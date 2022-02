Mitradel realiza inspecciones a empresas para verificar que cumplan con la Ley 15

Las empresas que el año pasado fueron detectadas con anomalías en cuanto a la equiparación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad fueron inspeccionadas hoy por la Direccion Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), para verificar que al día de hoy estén cumpliendo lo establecido con la Ley 15 del 31 de mayo de 2016.

El director de empleo del Mitradel, Alfredo Mitre, explicó que iniciaron con la reinspección de las empresas que encontraron anomalías en lasz inspecciones realizadas a finales de octubre e inicio de noviembre de 2021.

¨Todavía no tenemos multas que se hayan impuesto a empresas, pero ya estamos en ese proceso y no quisiéramos que pasara este año y encontremos empresas que tuvimos que multar¨, dijo al manifestar que la meta no es imponer sanciones sino que las empresas reconozcan la responsabilidad que tienen de igualdad y que en conjunto con el Mitradel busquen nuevas y mejores oportunidades laborales para las personas con diszcapacidad.