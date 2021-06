MIVIOT entrega 350 metros de terreno en otro sector, a familias que invadieron cerca del Hospital Nicolás Solano

Celia Douglas

El ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial inició el traslado de las familias que habitaban en "tierra prometida", un asentamiento informal ubicado específicamente en el corregimiento de Playa Leona, pero que serán trasladados progresivamente al sector de Las Mendozas, esto en el distrito de La Chorrera.

El titular de la cartera Rogelio Paredes, ha señalado que un total de las familias que fueron censadas se les ha conseguido un nuevo espacio para que construyan, con tanque de reserva de agua, entre otros beneficios.

Paredes, resaltó que el problema no se pudo resolver antes, por la pandemia, pero le están dando una respuesta inmediata, para que no vivan en hacinamiento.

Sin embargo, algunas familias solicitaron un plazo para el desalojo de quince días o un mes, porque no tenían dónde pasar la noche los próximos días.

Se explicó que los terrenos donde se encuentran actualmente cerca de la autopista Arraiján - La Chorrera están destinados para el desarrollo de varios proyectos incluido el estadio Mariano Rivera.

Detalles del informe con Josué Villao