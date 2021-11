Moradores de San Francisco se reunirán con la Alcaldía de Panamá para buscar soluciones ante el exceso de ruido

Hace una semana, un grupo de residentes del corregimiento de San Francisco protestó, para exigir el respeto de las reglamentaciones sobre el ruido excesivo y el cumplimiento de los horarios nocturnos de los locales, como bares y restaurantes.

Fernando Clua, uno de los voceros de los moradores, dijo que luego de esta medida de presión, han sentido que las autoridades competentes han tomado ciertas acciones reduciéndose el ruido en altas horas de la noche.

Aseguró que no están apuntando el dedo sobre nadie en particular, “sentimos que el problema es que no hay la docencia suficiente por parte de las autoridades sobre la normativa vigente que tienen que cumplir”.

Entre las peticiones que han hecho los residentes del corregimiento está la presencia permanente de un inspector nocturno designado por la Alcaldía de Panamá para que patrulle y monitoree las áreas donde se presentan estas molestosas situaciones. También solicitan patrullaje de unidades de la Policía Municipal.

Clua reveló que recibieron la llamada del director de Legal y Justicia de la alcaldía capitalina, Eldis Barnes, quien se comprometió a atenderlos el próximo miércoles 24 de noviembre, y así buscar soluciones ante estos problemas que aquejan a muchos de los lugareños desde hace varios meses.

No solo el ruido afecta a estas personas, el vocero denunció que desde hace algún tiempo hay varios foodtruck cerca de los edificios o residencias, mientras que el humo y los olores de comida penetran en los hogares causando malestar.