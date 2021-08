Morales: “Me tomó 14 años para ir con un doctor”

Enfrentar el tema de la depresión para el famoso actor y presentador Andrés Morales, fue algo muy complicado por los estigmas sociales que reconoció que le tomó 14 años para ir con un doctor.

A través del Movimiento Rompamos El Silencio, Morales manifestó que existe una crisis de salud en todas las esferas, y que los suicidios en Panamá son del 70%, donde la mayoría de las víctimas son hombres.

“Nunca había hablado con nadie de esto mucho menos en cámaras, que el mismo sea un tema”, reveló en entrevista a Radio Panamá.

Señala que hay una relación bien fina entre la salud mental y las amistades, ya que es un tema que no todo el mundo está abierto hablar. “No todo el mundo es maniaco, depresivo, esquizofrénico”.

“Yo creo que hay una delgada línea entre la comunicación y la educación, y que guarda relación con este tema y a veces lo identificamos solos. A veces es el amigo, la familia los que tienen que ver el cambio de actitud de la persona”, sostiene.

Relata que a él realmente le comenzó a mermar la vida mediática que viene con este trabajo, que tiene que ver con la exposición. “Yo no sabía manejar eso, pero como tampoco le presté atención a lo que me afectaba, hasta decía quede no le iba a meter mente. Aguantar estas cosas me generó eso. No supe manejar la inteligencia emocional para atender estas cosas”, indicó.

Redacción por Víctor Santos