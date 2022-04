Movimiento Otro Camino escogió a los 313 dirigentes que participarán en la Convención Nacional Constitutiva

Ricardo Lombana, excandidato presidencial independiente y principal figura del Movimiento Otro Camino (MOCA), empezó la mañana de este domingo hablando de temas nacionales.

Era un domingo histórico para su hoja de vida en la política, su partido en formación celebró elecciones internas para escoger a los 313 dirigentes que participarán en la Convención Nacional Constitutiva, fijada para el próximo 22 de mayo, evento en el que se trazarán los estatutos del partido y se escogerá la junta directiva.

El primer centro de votación que visitó Lombana fue la sede del Instituto América, en el corregimiento de Betania. Vestido con una camisa azul oscuro en la que se destacaban insignias naranja, el color que lo ha identificado, el abogado disparó contra la más reciente decisión del presidente Laurentino Nito Cortizo: la sanción de la ley que permite la reelección de Etelvina Medianero de Bonagas, en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

“El presidente Cortizo no sancionó la ley que permite la reelección de la rectora de la Unachi, el presidente Cortizo confirmó su compromiso con el clientelismo, y con utilizar los fondos de los panameños que deben ser para las medicinas, para la salud, para la seguridad, para generar empleo, para sostener un aparato clientelista del PRD, porque a eso se han dededicado”, dijo. Un ejército de hombres y mujeres que lo rodeaban lo aplaudió. Lombana siguió hablando. “Es lastimoso que los centros universitarios se hayan convertido en centros de politiquería. Hago un llamado a todos los estudiantes de la Unachi, a los docentes que no quieren politiquería en su universidad, y a todos los chiricanos, a que defiendan la educación, y no permitan que el PRD y el clientelismo político se tome nuestras casas de estudios”, aseguró.