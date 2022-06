Movimiento político 'Radix' busca erradicar el clientelismo y defender a la familia

El nuevo movimiento político Radix afirmó que su principal objetivo es ocupar curules en la Asamblea Nacional de Diputados, a fin de legislar para erradicar el clientelismo políticos y defender a la familia panameña, estrategias establecidas en los pilares ideológicos que promueve esta agrupación.

Durante una conferencia de prensa, en la cual el Movimiento Radix presentó algunos de sus líderes y parte de la oferta electoral a nivel nacional, la organización informó que sus aspirantes se postularán como independientes en la contienda electoral de 2024, hasta tanto logren culminar el proceso para constituirse como un partido político.

José Luis Delgado, presidente del Movimiento Radix, aseguró que “no descansaremos en nuestra tarea de despertar conciencia, de abrirle los ojos a los panameños para que puedan ver que la corrupción y el clientelismo es lo que tiene empobrecido al país”.

Delgado añadió que “en Radix estamos convencidos de que lo ajeno no se toca. Y los políticos en cargos públicos deben entender que los recursos que administran no son suyos, son del pueblo, son ajenos y lo ajeno no se toca”.

"Cogerse lo ajeno es robar, es corrupción, es delito y el que delinque debe ir preso; así de simple”, afirmó Delgado, precandidato por el circuito 8-5 (antes 8-9) de Panamá Norte.

Chéry: Colectivos LGBT y feministas pretenden arrebatar nuestras libertades

El periodista y precandidato a diputado del Movimientro Radix por San Miguelito, Jean Marcel Chéry, aseguró que “nuestras libertades están siendo amenazadas por los colectivos LGBT y feministas que impulsan la ideología de genero a nivel global”.

“El problema es que las organizaciones LGBT y feministas tiene como objetivo que esas ideas se conviertan en leyes, es decir es políticas públicas que pretenden arrebatar nuestras libertades”, explicó Chery, quien además es activista profamilia desde hace más de 20 años.

El aspirante a diputado por San Miguelito señaló que “la pretensión principal de la ideología de género es que el Estado le imponga a toda la sociedad sus ideas a través de leyes, por eso, necesitamos hombres y mujeres que, sin miedo, se presenten como candidatos a diputados para detener estas amenazas contra nuestras libertades”.

“Eso solo lo podemos hacer con el apoyo de los panameños que creen en la protección de familia tradicional, quienes somos mayoría y que hemos despertado para llevar nuestros principios profamilia a la Asamblea Nacional”, exclamó Chéry.

Radix impulsa la identidad nacional y denuncia campaña para destruir la autoestima del panameño, sostuvo Ize Pereira, dirigente del movimiento en la comarca Guna Yala.

Agregó que “los ataques contra todo lo que significa ser panameño son repetitivos, porque son parte de una campaña bien orquestada, por intereses extranjeros poderosos, que buscan destruir la autoestima de los panameños con dos objetivos perversos”.

“Quieren hacernos creer que nuestros valores están obsoletos, que nuestras costumbres están pasadas de moda, que nuestra identidad nacional no encaja con las nuevas tendencias mundiales y que nuestras leyes son anticuadas y deben ser abolidas y reemplazadas por políticas públicas que vienen de afuera y que están saturadas con ideología de género”, detalló Pereira.

Radix propone tipificar la deserción escolar como “maltrato infantil”

El precandidato a diputado del circuito 3-1 (Colón), Ariel Hughes, sostuvo que “en Radix, vamos a proponer que la decersión escolar sea tipificada como maltrato infantil, de tal manera que los padres enfrenten sanciones por permitir que sus hijos abandonen el sistema escolar”.

“Que se entienda bien. Si un estudiante deserta del sistema escolar, los padres van a tener que enfrentar a la Ley. Se debe tener claro, que sin educación no hay futuro, pero con educación se pueden alcanzar todas las metas”, advirtió Hughes, ante decenas de simpatizantes, activistas pro familia y aspirantes a puestos de elección pertenecientes al movimiento.

Al evento asistieron dirigentes los circuitos 8-2 (San Miguelito), 8-3, 8-4 y 8-5; así como de Chiriquí, comarcas Ngäbe Buglé, Naso, Guna Yala, Madungandí, Wargandí, Emberá Wounaan, Colón, Panamá Oeste, Los Santos, Herrera y Darién.

El Movimiento Radix se edificó sobre ideologías que buscan rescatar el orgullo de ser panameño, erradicar la corrupción, rediseñar los sistemas de educación y salud, promover el emprendimiento, hacer realmente eficiente los servicios públicos básicos y defender el matrimonio como la unión voluntaria concertada únicamente entre un hombre y una mujer.

Radix es una palabra en latín que significa raíz y es el nombre del movimiento porque Panamá necesita cambios profundos, desde la raíz.