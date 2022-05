Movimiento Unidad propone que call center de bancos se establezcan en Panamá

El dirigente del Movimiento Unidad, Francisco Carreira Pitti, propone que los “call center” que están afiliados a los bancos con licencia panameña establezcan su centro de llamadas en el país.Consideró inaudito que los bancos panameños contraten servicios de “call center” extranjeros, para atender los reclamos o llamadas de cobro de deudas y no se le brinde esa oportunidad al panameño.“Estas grandes corporaciones obtienen miles de millones de dólares y no reinvierten nada en generación de empleos. Hoy más que nunca el país necesita inversión para desarrollar puestos de trabajo, como los centros de llamadas que le darían una oportunidad a quienes más los necesitan, con un gasto de capital menor del 1% de las ganancias netas”, subrayó.El colectivo, insta al sector empresarial y a la Superintendencia de Bancos a analizar esta iniciativa, a fin de ayudar a la economía de los hogares panameños.Igualmente, propone a la Asamblea Nacional presentar una modificación a la Ley 52, que regula las actividades de centro de llamadas para que las empresas que presten servicios de atención al cliente vía telefónica, con ganancias de más de B/. 3,000,000.00, establezcan su centro de llamadas en el país. Asimismo, las transnacionales que contraten con el Estado.Por otra parte, cuestiona que el Gobierno Nacional no haya presentado aún alternativas para enfrentar el aumento del combustible. A mediados del mes de abril este movimiento político independiente propuso reducir a cuatro días laborables la jornada de trabajo, pero manteniendo las 40 horas de labores semanales, disminuyendo así en el quinto día los traslados, como medida extraordinaria para enfrentar esta situación.