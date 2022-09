"Muestra de desidia, indolencia y falta de criterio", dice la CCIAP sobre la CSS

Como un enfermo que trágicamente continúa agonizando mientras espera que alguien tome el liderazgo que defina su suerte, así describió la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) la la situación del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS), en la cual estamos representados todos los panameños.

Mencionaron que hace 15 años el sistema el sistema introdujo un "parche" y desde entonces se sabía que solo se estaba comprando tiempo. "La necesidad de una reforma estructural, la cual resultaría dolorosa para todos, era inminente. Sin embargo, ninguna de las administraciones gubernamentales quiso asumir el reto, sin mayor justificación que evitar el tener que atender un problema de esa envergadura y su consecuente costo político. ¿Y es que acaso el rol principal del Gobierno no es implementar las medidas que generen el mayor beneficio para nuestra población por encima de las consideraciones políticas?".

Más del 80% de la población cotiza en la CSS con la expectativa de recibir una pensión cuando ya no puedan ser parte de la población laboralmente activa. Lo cierto es que, en la década de 1940, cuando se creó la institución, las personas vivían un promedio de 10 años más después de la edad de jubilación; hoy la expectativa de vida se ha extendido a más de 25 años y continúa extendiéndose. La matemática simplemente no da, los aportes y sus rendimientos no alcanzan, y por razón de ello se han drenado las reservas al punto en que están por desaparecer.

La Junta Técnica Actuarial determinó que el tiempo se acabó, las reservas alcanzan hasta el último trimestre del año 2023. "Se nos muere el paciente y con ello no solo tendremos que introducir los cambios estructurales que por años hemos evitado implementar, sino que el costo por estar hospitalizados por tanto tiempo será más alto para todos", manifestaron.

Por más de 15 años, CCIAP ha insistido y ha hecho llamados por reformas urgentes a la estructura y gobernanza de la CSS. El Gobierno Nacional no tiene más tiempo y tiene que actuar.

En 2021, el sector empleador participó del diálogo establecido por el Gobierno Nacional, reiterando la importancia y necesidad de que el sector trabajador fuera para de este. De allí que, en su momento, consideramos beneficioso la intervención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – institución que cuenta con el aval de ambas partes. Sin embargo, se dijo que este organismo entregaría un informe entre julio y agosto de este año, pero este no llega; mientras tanto, la CSS agoniza, y realmente no aguanta ni un segundo más.

El diagnóstico esta dado desde hace años; sin embargo, esta administración tiene la última oportunidad de liderar un cambio en el sistema que garantice su sostenibilidad económica y el bienestar futuro de todos los panameños.

Plantear propuestas cortoplacistas que obvien la realidad demográfica y económica del país es engañar a la población, y condenar el país al fracaso. El momento nos exige ser realistas y afrontar la situación de forma responsable, con el fin de asegurar el futuro de todos los panameños. ¡Señor Presidente! si hay una decisión que debe ser tomada con un impacto profundo para la calidad de vida de su pueblo es esta. Salve a nuestro paciente.