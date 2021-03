Mujeres políticas panameñas seguirán negociando la paridad del 50%, como un derecho humano

Celia Douglas

El derecho a la participación política y las barreras que enfrentan las mujeres durante las candidaturas ha sido una lucha durante años, pero seguirán negociando la paridad del 50% como un derecho humano.



Así lo ha señalado Juana Herrera Presidente del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, en donde también explicó que buscarán alianzas estratégicas para la discusión próxima de las Reformas Electorales.



La diputada Ana Giselle Rosas se refirió a las barreras y obstáculos que se encuentran las mujeres al momento de hacer política, lo positivo es que las niñas están teniendo otras imágenes a seguir que no son exclusivamente hombres.



A su vez, la Alcaldesa del Distrito de Besikó Felicia Gallego sostuvo que en ocasiones no cuenta con el apoyo de sus pares varones, pero que dicha situación no le impide seguir trabajando.



La información surge del webinar "El Liderazgo y Participación Política de la Mujer Panameña", como parte de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer organizado por FONAMUPP.

