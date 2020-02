Niegan trabajo comunitario a mujer que arrojó arma desde Puente de las Américas

Celia Douglas

Durante una audiencia de control se rechazó la solicitud de cambio de la condena de 50 meses por trabajo comunitario, a Daphey Rifkopel, condenada a prisión por intentar deshacerse de un arma de fuego de posesión ilegal lanzándola al Puente de las Américas.

Su abogado, Raymundo González no pudo presentar la documentación del Ministerio de Salud, para certificar el trabajo comunitario ante los cargos que se le han formulado por el delito de encubrimiento y no atender la orden emanada por los agentes de la Policía Nacional.



A su vez, la fiscal Xochil Castillo expresó que el Ministerio Público estaba a la espera de la documentación para saber la viabilidad de otorgarle la medida que habían solicitado pero no se pudo sustentar.



La mujer intentó desaparecer la evidencia, pero el arma fue recuperada por la Policía debajo del puente, cerca de los tanques de combustible.

Además de la condenada, se le decretó detención provisional a uno de los hombres que la acompañaba, también por el presunto delito de posesión ilegal de arma de fuego.

Detalles del informe con Josué Villao