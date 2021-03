No coincidir en algunos criterios sobre el proyecto 164 que elimina AUPSA, no me convierte en traidor/ Diputado Broce Existe un compromiso permanente con el sector agropecuario y pronto AUPSA dejará de existir y ese logro es de todos los que hicieron valiosos aportes, muchos de ellos de grupos agropecuarios y en especial del grupo Unidos por el Agro

No coincidir en algunos criterios sobre el proyecto 164 que elimina AUPSA, no me convierte en traidor/ Diputado Broce. Foto: Cortesia