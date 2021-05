No hay evidencia de ríos contaminados a causa de la minería; Carlos Salazar

El ingeniero Carlos Salazar aseguró en Radio Panamá que no existen evidencias científicas sobre contaminación en ríos o comunidades a causa de la actividad minera que se desarrolla en zonas específicas del país.

"En los proyectos que he trabajado te puedo decir con autoridad que no existe un informe que diga que un río en una comunidad se haya contaminado...no existe informe de suelos contaminados", señaló Salazar.

Para el Ingeniero especialista en Minas, se está ante especulaciones que se repiten pero no hay evidencia. Afirma que todos los ríos en las ciudades de Panamá y el interior del país están contaminados pero ninguno a causa de la actividad minera.

"No he visto todavía un análisis de aguas que diga que están contaminados. Es así como usted sabe si un río está contaminado o no", precisó el especialista.

De acuerdo con Carlos Salazar hay una campaña de desprestigio hacia una industria que cuenta con un marco legal para realizarse y que tiene conceptos muy técnicos muy especializados. El Ingeniero destaca que muchos de los críticos de la minería repiten argumentos que han sido desmentidos en múltiples ocasiones y lo hacen "sin tener ninguna evidencia y sin poder demostrar lo que están repitiendo".

Sergio Rivera con la nota