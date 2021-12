No puede aumentar el salario mínimo en este momento donde no hay crecimiento ni recuperación económica, dice economista

El economista del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y miembro de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, Alfredo Dubois, reveló que en este momento donde no hay crecimiento o no se ha recuperado lo que teníamos en 2019, es un poco difícil que se suban los costos para las empresas, por ende, no se puede hablar de un posible aumento al salario mínimo en el territorio nacional.

De acuerdo con el especialista, la razón primordial es que las empresas no están vendiendo lo suficiente, y si no se vende, cómo los empresarios podrán pagar sus compromisos.

Explicó que las ventas han caído un 23%, según la Dirección General de Ingresos (DGI), y la renta neta gravable ha caído de manera consolidada casi un 40%.

“Recordemos que en Panamá el 95% del inventario de empresas lo constituye la micro, pequeña y en algo, la mediana empresa; y según datos del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han verificado que el 25% de las micro, pequeñas y medianas empresas no declaró en 2020, eso nos da un termómetro de cómo está la situación cuando este sector usualmente genera en promedio un 45% del empleo en el país. Estos datos deben ser considerados, sobre todo también los niveles de desempleo”, indicó.

Añadió que los empleos formales del sector privado se cayeron o se perdieron en una tercera parte, dando una cifra de 571 mil personas asalariadas del sector privado, lo que es menor que los 777 mil informales porque estas personas pasaron a ser desempleadas pasando a la informalidad. “La relación es 1.4 veces la informalidad por encima de los salarios o empleados formales del sector privado, aquí no estamos incluyendo a los del sector público”, precisó.

Dubois subrayó que el mercado laboral es un poco más rígido, porque depende que les vaya bien a los otros servicios para poder contratar.

Recalcó que la economía no está en las condiciones en estos momentos para considerar aumentar el salario mínimo, principalmente el sector privado. “En tiempos de crisis hay que trabajar más”, concluyó.