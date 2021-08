Nuevas medidas para viajar a islas del pacífico panameño

Con la aplicación de las nuevas medidas para los viajeros hacia las islas del pacifico panameño, el Ministerio de Salud aseguró que, lo que buscan es minimizar el riesgo de contagios en aquellas áreas que actualmente no presentan casos activos por el Covid-19.



Las medidas estipuladas en el decreto 816, se especifica que los viajeros deberán presentar su tarjeta de vacunación con el esquema completo (con sus dos dosis aplicadas), para lo cual no tendrán ningún inconveniente para realizar su viaje.



También el documento detalla que, la persona que su esquema de vacunación no está completo (solo tiene una dosis aplicada), también deberá presentar una prueba antígeno o hisopado con resultado negativo con anticipación de 72 horas.



La Región Metropolitana de Salud informa a la población, que los residentes de la isla de Taboga cabecera, Otoque Oriente y Otoque Occidente no tienen inconvenientes de viajar, ya que los mismos, cuentan con ambas dosis contra el COVID-19, jornada que se realizó hace un par de meses con la técnica de barrido desde los 16 años en adelante, lográndose inmunizar a estos ciudadanos.



El Ministerio de Salud reiteró a la población, que todas las medidas establecidas son para garantizar y proteger la salud de todas las personas, tanto nacionales como extranjeros que visitan el territorio nacional e incluidas todas sus islas.