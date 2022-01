Nuevo presidente de Apatel revela que la ocupación hotelera está en un 25% y el 15% de los hoteles continúan cerrados

El presidente electo de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), Raúl Jiménez, reconoció que para lograr la recuperación del sector es necesario la reactivación del turismo internacional y advirtió que la demanda local no es suficiente para mantener los puestos de empleo, ni a la infraestructura turística nacional.

A consideración de Jiménez, el sector turismo ha pasado lo peor de la pandemia, tras más de siete meses cerrados.

Pese a que, en los dos últimos meses del año pasado, hubo un buen repunte de turistas que ingresaron al país, reveló que de los 122 hoteles que pertenecen a la membresía del gremio, el 15% no ha abierto.

“Estimamos que entre un 20 y 25% de habitaciones del país salieron de la plaza. Alrededor del 25% es la ocupación panameña”, indicó.

Agregó que estos porcentajes son calculados en base a las 32 mil habitaciones que había en 2019, año previo a la pandemia de la Covid-19.

Actualmente hay entre unas 15 y 20 mil habitaciones operando en el país, entre miembros activos y no activos de Apatel, sin embargo, algunos hoteles no se encuentran operando al 100% de su capacidad, ya que no tienen demanda.