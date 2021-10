‘Nunca vamos a estar bien hasta que terminemos cambiando el sistema fiscal’, dice el abogado Roberto Ruíz

A consideración del abogado Roberto Ruíz Díaz, la investigación de los “Pandora Papers”, incluso la de “Panama Papers” han demostrado una sola prueba de evasión fiscal, tal como lo señala la publicación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Aseveró que lo único que ha demostrado esta revelación que menciona a tres exmandatarios panameños que crearon sociedades “offshore” con el bufete de abogados panameños Alcogal, “es filtrar información privada de personas que han optado por tener sociedades anónimas como un modelo de vida para proteger su patrimonio o su inversión”.

Señaló que se debe revisar este tema de forma minuciosa, ya que considera que este grupo de países están comandando estos ataques a Panamá. “El tema de un nacional europeo evada impuestos en su país no es responsabilidad de Panamá porque el dinero no llega ni siquiera a Panamá. Tenemos que plantearlo desde el punto de vista como país si estamos haciendo nuestro trabajo. A nivel interno sí estamos cumpliendo, nosotros hemos tomado decisiones de tipificar como delito ser abogado, nos están metiendo en un punto sin retorno en el cual la responsabilidad de las sociedades está pasando al abogado y no a los verdaderos dueños”, aseguró el también exembajador.

Ruíz mencionó que no se necesita una ley para cumplir una normativa y lo primero que hay que hacer es la verificación con la Superintendencia de Sujetos Financieros y no Financieros, “nosotros como abogados le estamos entregando información cotidianamente de sociedades que se constituyen, quiénes son los beneficiarios finales, aún cuando no tenemos una reglamentación porque es un compromiso que hemos mantenido”.

Calificó el tema de las sociedades anónimas como una utopía porque los tiempos han cambiado. Al mismo tiempo, comparte que a cada una de las personas que solicitan el servicio para la creación de las mismas, se le pide información completa y si la persona no acepta entregar información sobre su beneficiario final, los destinos del dinero o de dónde provienen los dineros, los abogados no les están abriendo la sociedad.

“Aquí se pueden identificar claramente qué abogados están haciendo sociedades para actos delictivos y quiénes no lo están haciendo”, recalcó.

El letrado sostiene que la imagen se comienza a dañar desde el primer momento que tu sustraes información privada de los clientes y de las firmas de abogados porque se está cometiendo un delito.

Comentó que en 2016 con la publicación de los “Panama Papers” el daño fue directo al país. “Le hemos hecho un montón de leyes para complacer al GAFI (Grupo de Acción Financiero) y nunca vamos a terminar de estar bien hasta que terminemos cambiando el sistema fiscal, lo único que quieren ellos es que Panamá deje de tener el sistema territorial para lo fiscal”, precisó.

Destacó que se debe defender al país desde cualquier punto de vista y de cualquier tipo de ataque. “No vamos a justificar a nadie que esté haciendo algo ilegal, pero la primera barrera que tiene un país de defensa es su propio gobierno y es el que tiene que salir a demostrar qué ha estado haciendo y cómo ha estado cooperando. No podemos meter a todos en la misma caja porque no todos estamos haciendo las cosas mal”, concluyó.