Odebrecht desmiente que ha incumplido contrato con el Aeropuerto de Tocumen

La tarde del martes, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. rescindió el contrato a CNO, S.A. (Odebrecht) por incumplimiento de las obligaciones convenidas en el contrato de la construcción de la nueva terminal de pasajeros, sin embargo, la mañana de este miércoles, la empresa desmintió tal afirmación, a través de un comunicado.

En el documento, Odebrecht aclara que el contrato con el aeropuerto se mantiene en vigencia y el proyecto de expansión de la Terminal 2 tiene un avance constructivo de 99.9% y que la empresa completó la entrega sustancial de la obra en febrero de 2020 y dicha terminal se mantiene operando.

Agrega que la resolución emitida por la administración del Aeropuerto de Tocumen carece de fundamento legal y sustento en los hechos. Al mismo tiempo, señalan que Odebrecht no ha incumplido tal contrato y su personal se mantiene en el sitio de la obra para concluir los “escasos y últimos pendientes que no han sido concluidos por causas no atribuibles a la empresa”, ya que aseveran que el aeropuerto mantiene un retraso en los pagos correspondientes, impactando de forma directa la ejecución de la obra.

Odebrecht manifiesta que desean y esperan que el diálogo constructivo sea retomado para llegar a posibles soluciones.

“CON entiende que lo mejor para el proyecto en términos de menor plazo y costo para el Estado, es que se permita a CNO continuar ejecutando los escasos pendientes que quedan en la obra y CNO se mantiene en total disposición para buscar la mejor solución para la conclusión del 0.1% del Proyecto en beneficio del Estado Panameño, su población y los viajeros que lo visiten”, concluye el comunicado.

Según el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raffoul Arab, explicó que se procedió con la notificación formal a ASSA Compañía de Seguros, S.A. sobre este incumplimiento de las cláusulas pactadas con el contratista, con el fin de garantizar

La aseguradora ASSA tiene la fianza de cumplimiento de la obra, por un monto de $229 millones.

Se conoce que la última adenda del convenio entre la empresa y el Estado establecía que la obra debería estar completamente finalizada el 30 de septiembre de 2021, pero tras una nueva inspección se conoció que al día 27 de septiembre se registraron aún 640 elementos pendientes. Originalmente, en febrero de 2020, se detectaron 10 mil 547 pendientes, los que la empresa tenía la obligación de corregir.

Odebrecht había pedido se le extendiera hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para completar estos trabajos pendientes.