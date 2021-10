Oncólogo Julio Santa María indica que el 40% de los cánceres son prevenibles

Este viernes 01 de octubre inicia el mes de la prevención del Cáncer de mama, mejor conocida como la campaña de la cinta rosada.

El oncólogo, Julio Santamaría comparte valiosos datos sobre este mes de concientización contra esta enfermedad silenciosa que si no es detectada a tiempo se torna agresiva. “La vida humana es el bien más preciado de todo ser humano”, destacó.

El médico explicó que el cáncer en Panamá y las enfermedades crónicas no transmisibles son la causa, desde hace decenas de años, miles de panameños mueren por estas.

Afirmó que los programas públicos de prevención, control y detección en nuestro país no son efectivos, ya que los diferentes gobiernos no han logrado estructurar y organizar políticas efectivas y acciones adecuadas a nivel de atención primaria para detectar o prevenir estas enfermedades y evitar que avancen causando la muerte.

El presidente legal del Instituto Oncológico Nacional (ION), señaló que dentro del nosocomio se están viendo más casos de cáncer avanzado porque los pacientes no acudieron a sus citas de control como es debido por la crisis sanitaria que enfrentó el país por la Covid-19. “Tenemos un gran problema de salud pública que se ha sumado al Covid-19 y vamos a tener un aumento de mortalidad en los últimos años”, expresó.

El galeno hizo un llamado a las actuales autoridades de salud, de la Caja de Seguro Social (CSS), Minsa y ONG’s para que se unan esfuerzos para organizar e implementar un adecuado programa de detección temprana de todo el país, invertir en salud pública, en prevención, en detección temprana, no tanto en hospitales sino en medicamentos que son muy costosos.

¿Se puede prevenir el cáncer?

Esta es la pregunta de oro y el doctor Santamaría explica que hay dos tipos de prevención, la primaria y secundaria.

“Cuando hablamos de prevención primaria es conocer los factores de riesgo que son generalmente adquiridos, el 80% y 90% de los cánceres no son heredados, son factores adquiridos que estamos expuestos y son la causa del cáncer, hablamos de educación, de mantener un estilo de vida saludable, de hacer programas en escuelas y comunidades. El 40% de los cánceres son prevenibles”, agregó.

En la prevención secundaria ya se tiene el cáncer y no se presentan síntomas. “Esto debe cubrir el mínimo de 80% de la población y nos referimos a la detección temprana”, añadió.

También hizo mención de los exámenes de papanicolau en las mujeres, enfatizando que en todo el país el 20% de ellas se realizan este examen, mientras que el resto puede presentar cáncer cervicouterino avanzado.

Santamaría declaró que se debe descentralizar la atención del cáncer en Panamá de diagnóstico y tratamiento. “¿Cómo es posible que una persona agarre un bus a las 12 de la noche en Chiriquí o provincias centrales, llegue al Instituto Oncológico Nacional a las 3 o 4 de la mañana para atenderse?, eso es inhumano, eso no es digno”, sostuvo.

El médico hizo hincapié de que no hay médicos que atiendan en el interior del país. “La capacitación de los médicos se centra para la ciudad capital, todavía no ha habido un mandato que diga: ‘tú te vas a ir a Chitré’, ‘tú te vas a ir a Veraguas’ y si no hay, hay otros médicos de otros países, vengan a trabajar; los panameños no queremos ir al interior, entonces que vengan médicos de otros países”, puntualizó.

El 80% de la población no cuenta con un seguro privado ni tiene las facilidades de atenderse en centros médicos privados.

Por último, el oncólogo instó a todos a ser responsables con nuestra salud y la vida. “Hazte tu examen de mamografía desde los 40 años para poder detectar tempranamente el cáncer de mama, haz ejercicio, come saludable, pocas carnes rojas, evita la bebida alcohólica, no fumes, hazte tu papanicolau y si no te dan el reporte, búscalo, ten confianza en tu médico, ten confianza en la quimioterapia, radioterapia y hemos prolongado la vida, hay buenos medicamentos en el Oncológico, buenos médicos y enfermeras.”, concluyó.