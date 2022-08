Orlando Pérez de Unprofa: 'Los distribuidores solo nos han reconocido el 10% de medicamentos que no podemos vender' Pérez remarcó que en estos momentos no hay forma humana de poder cumplir con este decreto, ya que consideran que el Ejecutivo no les dio tiempo para la implementación.

Orlando Pérez, presidente de Unprofa. Foto: Radio Panamá