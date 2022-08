Orlando Pérez: 'Mientras que no nos reconozcan el 30% de los medicamentos, no podemos cumplir con el decreto'

La aplicación del descuento del 30% en el precio de 170 medicamentos continúa siendo el tema de preocupación para los propietarios de farmacias.

El presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias (Unprofa), Orlando Pérez, detalló que están en el proceso de espera de los distribuidores de las farmacias para que le hagan este reconocimiento del descuento o bonificación.

Aclaró que mientras esto no suceda, los 170 medicamentos los mantendrán en cuarentena hasta que se llegue a un acuerdo.

"Mientras que no nos reconozcan el 30% o los distribuidores no empiecen a vender los medicamentos con el 30% a las farmacias, difícilmente podemos cumplir con el decreto porque no tenemos productos con el 30% para abastecer a las personas", explicó.

Añadió que en estos momentos están ofreciendo productos que están por debajo del 60%, según la lista de referencia de Acodeco.