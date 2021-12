Orlando Quintero revela que hay más de 33 mil personas con VIH en el país y más de 700 han abandonado el tratamiento

Diciembre es el mes de la concienciación sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida), y en nuestro país, regularmente se desconoce a ciencia cierta las cifras de cuántas personas padecen la enfermedad.

De acuerdo con el director ejecutivo de Probidsida, Orlando Quintero, detalló que en Panamá se habla de 20 mil personas que viven con VIH, unas 18 mil han llegado a la etapa Sida y 15 mil han sido diagnosticadas con VIH. “Si sumamos esto, estamos hablando de más de 33 mil personas, pero han muerto 12,600 a causa del VIH en etapa Sida por infecciones oportunistas”, indicó.

Respecto al tratamiento antiretroviral para el control de la enfermedad, reveló que hay unas 16 mil personas que lo siguen recibiendo, sin embargo, más de 700 lo han abandonado, principalmente durante la pandemia por el temor a contagiarse de la Covid-19.

Explicó que lo ideal es tomar el tratamiento todos los días para un mejor control. “Tener VIH es igual a Sida y Sida es igual a muerte, si tú no tomas el tratamiento puedes morir, en cambio si lo estás tomando el VIH no es igual a Sida porque cortas la réplica o la duplicidad del virus y no avanza hacia la etapa Sida, porque el virus va destruyendo el sistema inmunológico”, sentenció el médico, quien enunció que tiene 34 años de tener el virus y 27 de estar recibiendo el tratamiento antiretroviral.

El galeno sostuvo que en estos tiempos ninguna persona debe morir de VIH/Sida porque existen los mecanismos necesarios para controlar la enfermedad.