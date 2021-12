Óscar Ramos, administrador de Ampyme, asegura que Antai no le ha mandado carta sobre programa 'Capital Semilla'

El administrador de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Óscar Ramos, aseguró este lunes, que no ha recibido información oficial de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sobre el programa Capital Semilla.

“La Antai no ha mandado carta alguna. No ha escrito informe alguno a esta oficina. La última comunicación que tuvimos fue hace mucho y no era sobre ese tema”, aseveró Ramos durante la entrega de capital semilla a un centenar de nuevos emprendedores.

Ramos mantiene su posición de que no puede revelar la información de los beneficiarios de dicha iniciativa que proporciona fondos no reembolsables de hasta $2 mil para emprendedores porque obedece la Ley 81, sobre protección de datos personales.

"Yo no puedo dar nombre, número de cédula, dirección, teléfono y la lista de compras presentadas en un plan de negocios", agregó.

El pasado 18 de octubre, la Antai confirmó públicamente que los argumentos de la Ampyme para no entregar la información solicitada por un medio de comunicación, "carecen de fundamento legal”, toda vez que la Ley de Protección de Datos tiene excepciones.