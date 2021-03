Pacientes con VIH con carga viral baja pueden vacunarse contra la Covid-19/ Dr. Orlando Quintero

Celia Douglas

Un paciente con VIH que este recibiendo su tratamiento antiretroviral que este controlado, es decir, con su carga viral indetectable y el número de CD4 dentro de sus limites normales no es una persona inmunosuprimida, explicó en Radio Panamá el Director Ejecutivo de Probidsida, Orlando Quintero por lo que puede colocarse la vacuna contra el Covid-19, dijo que las autoridades ya dejaron claro ese aspecto.

El doctor Quintero de 66 años, 34 de vivir con VIH y 27 de recibir tratamiento atiretroviral ya se aplicó la vacuna contra el Covid- 19 contó su experiencia en cuanto a los niveles de CD4.

Pero, en el registro digital deben colocar que tienen esa enfermedad, Quintero indicó que la confidencialidad se debe mantener en todo momento, recordó que está vigente la ley 40 de VIH y de violarse dicha confidencialidad, los responsables tendrían consecuencias legales.

De colocarse en el formulario que tienen VIH cómo sabrán las enfermeras que dicho paciente tiene su CD4 alto y la carga viral indetectable, este aspecto tampoco no lo han aclarado las autoridades, sin embargo Quintero dijo que no tiene sentido que quienes tengan una carga viral alta se coloquen la vacuna porque no tendrá ningún efecto.

El director de Probidsida, Orlando Quintero, instó a las personas con VIH tomarse de forma disciplinada el tratamiento atiretroviral para que la carga viral sea indetectable.

Detalles del informe con Laritza De León